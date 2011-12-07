Продажи водки в пограничных районах Татарстана выросли на 12%

Глава Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов сообщил, что продажи республиканской водки выросли на 12%.

Во время итогового заседания Ахметханов заявил, что вопрос поставок, уровня сервиса и розничных продаж республиканской водки у ведомства был на ежедневном контроле. После он обратился к руководству фирмы «о неотложном принятии мер по выполнению заявок розницы как по объемам, так и по ассортименту».

Сообщается, что увеличение продаж легального алкоголя направлено на борьбу с контрафактной продукцией. Так, благодаря совместной работе была скорректирована программа по отдельной ценовой политике для 215 магазинов, находящихся в 23 районах республики, которые граничат с соседними регионами, что повлияло на рост продаж республиканской водки.



