Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Продажи водки в пограничных районах Татарстана выросли на 12%

Увеличение продаж легального алкоголя направлено на борьбу с контрафактной продукцией.

Глава Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов сообщил, что продажи республиканской водки выросли на 12%.

Во время итогового заседания Ахметханов заявил, что вопрос поставок, уровня сервиса и розничных продаж республиканской водки у ведомства был на ежедневном контроле. После он обратился к руководству фирмы «о неотложном принятии мер по выполнению заявок розницы как по объемам, так и по ассортименту».

Сообщается, что увеличение продаж легального алкоголя направлено на борьбу с контрафактной продукцией. Так, благодаря совместной работе была скорректирована программа по отдельной ценовой политике для 215 магазинов, находящихся в 23 районах республики, которые граничат с соседними регионами, что повлияло на рост продаж республиканской водки. 


КВ
Лента новостей