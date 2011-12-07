Стартовал Всероссийский конкурс молодых архитекторов

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Открыт прием заявок для участия в IV Всероссийском конкурсе для молодых архитекторов и урбанистов «Идеи, преображающие города» 2021 года. Конкурс призван привлечь внимание творческой молодежи страны к разработке проектов по развитию общественных пространств городов и придомовых территорий.
К участию приглашаются молодые дизайнеры, урбанисты, архитекторы и художники, а также все неравнодушные граждане, желающие изменить и улучшить пространства своих городов и поселений. Возрастной диапазон участников установлен очень широкий — от 12 до 25 лет.
Проведение конкурса направлено на поддержку национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Подать заявку и зарегистрироваться можно по ссылке.