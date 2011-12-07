Студент года в РТ удостоен приза в 30 тысяч рублей

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов, и. о. президента РМОО «Лига студентов РТ» Руфат Киямов.

— Конкурс «Студент года» давно является площадкой, на которой идет реализация активности студентов по всем направлениям от науки до медиа, — прокомментировал Тимур Сулейманов. — Какую бы тему студенты ни выбрали, практически для каждой есть своя номинация. Студенты рассказывают об инициативах, которые, как правило, широко известны в стенах их образовательных организаций. 25 января стало традиционным днем, когда они становятся достоянием широкой общественности.

В проведении премии принимают участие не только студенты и руководство учебных заведений, но также представители республиканских властей и профильных организаций.

В 2020 году за звание студента года поборолись 354 человека из 25 вузов Татарстана. Из них 160 участников прошли на очный этап соревнований.

В общей сложности на конкурсе было представлено 18 направлений как для отдельных участников, так и для студенческих организаций. Обладатель Гран-при получит денежный приз в размере 30 тысяч рублей, по 20 тысяч — победители еще в трех номинациях. Ценные призы достанутся и студентам, отличившимся по другим направлениям.

Кроме того, с 2011 года студенты, получившие Гран-при конкурса «Студент года», могут стать обладателями гранта на обучение в любом вузе мира. Тимур Сулейманов отметил, что около половины из них предпочитают учебные заведения России.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Студент года РТ — 2020» с участием Президента РТ Рустама Минниханова прошла вечером 25 января. Обладателем Гран-при стал студент Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова Дамир Нургалиев.