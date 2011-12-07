Татарстанское общество «Динамо» готовится к юбилею

До войны общество обзавелось одноименным стадионом, а также водными базами на реке Казанке и озере Кабан. По оценке первого заместителя председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан полковника внутренней службы Салавата Гайсина, самые значительные успехи общества датируются 1976–1980 годами.

— Тогда олимпийскими чемпионками стали Наиля Гилязова, Валентина Никонова, Ольга Князева. Чемпионом по тяжелой атлетике стал Николай Колесников, — вспомнил Салават Гайсин.

Новый импульс в развитии общества он связал с приходом на пост председателя совета ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгата Сафарова. Это победы на ОИ-2008 Гульнары Самитовой-Галкиной, а с олимпийского турнира 2012 года в Татарстан вернулись 8 золотых призеров.

— В Татарстане мощные спортсмены, с хорошей подготовкой. По праву мы называем Казань спортивной столицей России, — сказал Салават Гайсин.

Заслуженный тренер России по хоккею на траве, главный тренер мужской команды по хоккею на траве «Динамо-Ак Барс» Араик Маргарян в свою очередь напомнил, что на Универсиаде-2013 в Казани основной костяк сборной по хоккею на траве состоял из динамовцев, тогда россияне добыли золотые медали.

В скором будущем рядом с озером Лебяжьим появится новая двухэтажная лыжная база.

— Строение лыжной базы на Лебяжьем устарело. Нам уже построили рядом модульную базу, чтобы мы могли перекантоваться год. Через год-полтора там появится современная новая лыжная база, — объяснил Салават Гайсин.

Объект будет соответствовать международным стандартам, а его площадь планируют в идентичных показателях старой базы. Фасад здания намерены вписать в концепцию обновленной набережной озера.

При этом пандемия внесла коррективы в программу празднования юбилея.

— Мы проведем ряд обязательных мероприятий, например возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата, но таких масштабных гуляний, концерта, как на 90-летний юбилей, не