В Челнах за вспыхнувший газ из трубы будут отвечать слесаря

В Набережных Челнах накажут слесарей из-за вспыхнувшей газовой трубы, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По информации ведомства, 13 января на улице около жилого дома в поселке ГЭС вспыхнула газовая труба. Огонь повредил дощатый пол на балконе одной из квартир. Никто не пострадал.

По факту произошедшего была назначена прокурорская проверка, в ходе которой выяснилось, что причиной возгорания могла стать искра, образовавшаяся в ходе работы слесарей «ВолгоПромГаза». Кроме того, ведомство узнало, что рабочие вместо того, чтобы сообщить в «Челныгаз» о возгорании, попытались устранить огонь снегом.

Работники нарушили требования безопасности во время пожароопасных работ, что и привело к возгоранию.

Также прокуратура выяснила, что в УК «Жилкомсервис» отсутствуют акты выполненных работ по ремонту газового оборудования за декабрь 2020 года.

Прокуратура потребовала от «ВолгоПромГаза» и «Жилкомсервиса» устранить все нарушения и наказать виновных сотрудников.