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В Казани откроют еще пять пунктов вакцинации от COVID-19

Планируется создать мобильные бригады медиков для вакцинации.

В Казани откроются еще пять пунктов вакцинации от COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Мы до сих пор расширяем количество прививочных пунктов, используем любые наши филиалы, в которых даже сейчас нет потребности у населения в том, чтобы там пункты вакцинации были. В настоящий момент мы понимаем, что будут задействованы и их мощности. По городу Казани у нас еще ожидается прибавка приблизительно четырех — пяти пунктов дополнительно», — рассказал Жаворонков.

Он также уточнил, что сейчас министерство обсуждает вопрос создания мобильных бригад для вакцинации от коронавируса. Однако, по словам спикера, сложность заключается в том, что вакцину «Спутник V» нужно хранить при -18 градусах, что требует хороших морозильных камер.

«Мобильные прививочные пункты будут работать только тогда, когда мы будем на 100% уверены, что это безопасно», — отметил Жаворонков.

На данный момент необходимость в мобильных бригадах министерство не видит. Но оборудование уже закупается. 

КВ
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