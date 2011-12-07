В Татарстане в 2020 году ФСС оплатило более 96 тыс. родовых сертификатов

В Татарстане в 2020 году региональное отделение ФСС оплатило более 96 тыс. талонов родовых сертификатов, сообщил управляющий ФСС по РТ Павел Лоханов.

«Выполняя государственные социальные обязательства в рамках национального проекта „Здоровье“, региональное отделение в 2020 году оплатило более 96 тыс. талонов родовых сертификатов. Стоимость одного родового сертификата — 12 тыс. рублей», — рассказал он.

Лоханов также уточнил, что общая сумма выплат составила более 396 млн рублей, из которых: более 121 млн рублей направлены в женские консультации, 233 млн рублей — в родильные дома, 41 млн рублей — в детские поликлиники.

Всего в программе участвую 83 медицинских организации Татарстана. Средства направляются на оплату труда медперсонала, обеспечение беременных медицинскими препаратами, приобретение медицинского оборудования, инвентари и других изделий медицинского назначения.