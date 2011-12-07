В казанском музее-мемориале ВОВ будет представлена новая экспозиция

1 марта в казанском музее-мемориале Великой Отечественной войны состоится презентация новой экспозиции, сообщает ИА «Татар -информ».

На выставке будут представлены новые экспонаты, собранные от участников войны и тружеников тыла, а также материалы о ратных и трудовых подвигах татарстанцев.

С целью вовлечения посетителей к самостоятельному получению новых знаний об истории России и вкладе татарстанцев в Великую Победу, также на экспозиции были изготовлены декорации и макеты, новоделы обмундирования и снаряжения солдат Красной армии. Для детей будут организованы различные игры: «Морской бой», «Прыжок с парашютом», «Морской узел» и другие.