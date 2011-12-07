Казанские росгвардейцы примут участие в «Диктанте Победы»

Сотрудники вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной службы, ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по РТ примут участие в международной акции «Диктант Победы», сообщает пресс-служба Росгвардии по РТ.

Всего в Казани от войск национальной гвардии России в акции будут участвовать 64 человека. Они вместе с остальными участниками мероприятия пройдут тесты на площадках, организованных в Национальном музее Татарстана и Музее-мемориале ВОВ в Казанском кремле.

Еще три площадки проведения диктанта будут организованы в клубах воинских частей — в казанском отдельном отряде специального назначения, в моторизованном полку и в батальоне по охране важных государственных объектов Приволжского округа Росгвардии, сообщили в пресс-службе.