Казанские школьники рассказали, какие предметы им даются сложнее всего

«Никак не справляюсь с математикой и физикой»

Амалия, 16 лет: Для меня самый сложный предмет математика. Пока не начала заниматься с репетитором, никак с ним не справлялась. Сейчас вроде понимаю.

Екатерина, 17 лет: Думаю, физика для меня самая сложная. С этим предметом практически не справляюсь. Пытаюсь что-то понять и запомнить, но не получается.

Кирилл, 16 лет: Физика. Никак не справляюсь.

Дарья, 16 лет: У меня самое слабое звено физика и математика. По этим предметам списываю все, что можно, и как только можно.

Диана, 16 лет: Мне труднее всего даются химия и биология. С этими предметами справляюсь с помощью одноклассницы. Если бы не она, не знаю, как все было бы.

Наталья, 16 лет: В этом школьном году самый сложный предмет для меня физика. Я плохо понимаю объяснение учителя, поэтому стараюсь разобраться самостоятельно. Или же прибегаю к помощи интернет-ресурсов, чтобы найти подробные ответы на все возникающие у меня вопросы. Сижу за компьютером часами.

Математика «ум в порядок приводит»

Математика считается одним из самых трудных предметов школьной программы. Не каждый ребенок может усвоить современный материал, но каждый должен успешно сдать выпускной экзамен, чтобы получить аттестат. Как же правильно заниматься изучением этого предмета? За советом «КВ» обратились к учителю математики с 37-летним стажем.

Любовь Ивановна Табачникова за время своей работы в школе успешно подготовила и выпустила не один десяток учеников, успешно сдавших ОГЭ и ЕГЭ. Она считает, что основа успеха закладывается в начальной школе. Именно в этот период обучения надо четко отработать четыре главных арифметических действия: сложение, вычитание, умножение и деление. А знание таблицы умножения надо довести до автоматизма, потому что алгоритм деления и умножения столбиком иначе не будет освоен. Без помощи родителей это вряд ли получится. В школе на элементарное заучивание времени нет. Поэтому если у ребенка появились пробелы в знаниях одной из тем, необходимо их восполнить. Ведь каждый последующий материал основывается на предыдущих знаниях.

- В этом особенность нашего предмета, - подчеркивает учитель. - Заинтересовать математикой и помочь ребенку в освоении ее премудростей может помочь ментальная арифметика. Она развивает память, дает навыки устного счета, помогает в вычислениях. Немаловажно и то, что занятия ведутся в игровой форме. И знания хорошо усваиваются не только учащимися начальных классов, но и дошколятами. Известно, что память лучше всего развивается и тренируется именно в раннем возрасте.

Если ученик так и не сумел усвоить программу, а впереди экзамен, надо как можно раньше заняться повторением фундаментальных тем. Лучше заняться этим с восьмого класса параллельно с изучением нового материала. Тогда в девятом классе можно переходить к решению экзаменационных тестов. Знание математики влияет на все области жизни, еще Михаил Васильевич Ломоносов утверждал, что математика «ум в порядок приводит». Отношение к этому предмету должно быть серьезным.

С физикой сталкиваемся на каждом шагу

Физика для учеников старших классов не менее сложный предмет. Ученик, желающий хорошо освоить его, прежде всего, должен знать математику. Определений и формул в физике тоже бесчисленное множество! Как познать школьный курс физики и что делать, если предмет трудно осваивается, спросили «КВ» у учителя с десятилетним стажем преподавания школьного курса физики Зорге Салиховича Магарамова:

- Физика бесспорно - один из самых трудных предметов для школьников. Это наука, с которой неразрывно связана наша жизнь. Поэтому главный принцип, которым руководствуется каждый учитель физики, – объяснение сложных понятий на простых примерах.

При изучении физики важно быть наблюдательным, как художник. Курс этой науки начинается в седьмом классе. База знаний, закладываемая в первые годы учебы, – важнейшее звено, без которого физику невозможно познать. Рассматривая новую тему, учитель настоятельно рекомендует выписать все определения, величины, формулы и единицы измерения в отдельную тетрадь. Эти знания со временем могут стереться из памяти, поэтому важно иметь их под рукой. А для того, чтобы закрепить материал, требуется решить пару задач базового и усложненного уровня. Тренируясь в решении новых задач, я для повторения обычно советую решить несколько других из прошлых тем.

С физикой мы сталкиваемся на каждом шагу. На жизненных примерах можно составлять собственные задачи и решать их. Множество физических тем имеют связь друг с другом. Например, разбирая физический закон и его математическое выражение, следует непременно выяснить, какие величины в нем взаимосвязаны? Главное в изучении физики - не работать на скорость. Объем материала нужно дозировать, а задачи решать, продумывая каждый шаг.

Яна, ПАЛЯНИЧЕНКО, Галина ШМЕЛЕВА, Ирина СУНГАТУЛЛИНА