Получить микрозаем стало очень просто

В жизни человека может возникнуть ситуация, когда срочно и на короткое время нужны деньги. Не у каждого есть возможность обратиться к друзьям или родственникам.

Обращение в банк займет много времени на сбор необходимых документов и ожидание решения, а может быть, и отказ, например, из-за плохой кредитной истории. Именно поэтому на рынок вышли МФО - микрофинансовые организации, которые дают краткосрочные займы в Казани и в других городах, но делают условия для клиентов максимально комфортными. Как правило, они сокращают срок обработки заявок до нескольких часов и для того, чтобы одобрить их, требуется лишь минимальный пакет документов, удостоверяющих личность.

Также их преимуществом является полный переход в онлайн-режим работы: от приема заяки до выдачи денег не требуется ни одной встречи клиента с представителем организации. Деньги могут поступить на счет банковской карточки, а обналичить их можно в ближайшем банкомате. В этой ситуации придет на помощь онлайн-сервис moneyman.ru.

Что это такое

Эта служба была создана специально для выдачи быстрых кредитов населению полностью в режиме онлайн. Она является первой организацией такого рода в России и зарегистрирована в соответствующем государственном реестре. Благодаря этому сервису осуществить быстрые займы в Казани и других городах России стало очень простым делом.

Как это работает

Чтобы оформить кредит при помощи этой системы, не выходя из дома и в тот же день, необходимо совсем немного. Достаточно иметь выход в интернет, располагать 10-15 минутами свободного времени и быть совершеннолетним гражданином РФ. Рассмотрим пошагово эту процедуру:

● для новых клиентов – регистрация на сайте;

● оформить заявку – это займет не более 10 минут;

● дождаться очень быстрого ответа оператора;

● ввести в форму SMS-код;

● получить решение о выдаче денег.

При заполнении заявления заемщик указывает, какую сумму он хочет получить, на какой срок и в какой форме.

Как оформить заявку

Для совершения этой процедуры существует несколько способов:

● непосредственно через сайт;

● при помощи мобильной версии – необходимо заполнить короткую анкету на ресурсе;

● через мобильное приложение;

● для постоянных клиентов есть возможность сделать это при помощи SMS.

Формы получения денег

Сервис предлагает заемщикам несколько вариантов получения кредита:

● на банковскую карту – это самый быстрый способ, деньги придут сразу;

● наличными – в указанных пунктах выдачи их можно будет получить через 10 минут после положительного решения;

● на расчетный счет в банке – перевод в указанный банк занимает один рабочий день.

Преимущества получить микрокредит именно таким способом очевидны:

● первый заем до 14 000 руб. беспроцентный;

● круглосуточная работа;

● минимум документов - паспорт с указанием возраста старше 18 лет;

● время процедуры – до 15 минут;

● различные бонусы для постоянных клиентов – снижение ставок, продление сроков, увеличение суммы.

В случае необходимости получить микрозаем стало совсем легко. Для этого только стоит обратиться в соответствующую организацию.

ООО МФК «Мани Мен

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