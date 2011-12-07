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В Казани на первомайских праздниках откроется зона барбекю

В прошлом площадка пользовалась широкой популярностью у казанцев.

В первый день мая состоится техническое открытие зоны барбекю на набережной озера Кабан. Открытие назначено на 10:00, сообщается на официальном Instagram-аккаунте Озера Кабан.

Стоит отметить, что барбекю-зона состоит из трёх пикниковых зон, каждая из которых рассчитана на 6 человек, в том числе и на детей от трёх лет. Стоимость аренды одной из таких зон составляет 500 рублей за 2 часа пользования, и включает в себя мангал, один стол, две скамьи, лопатку и щипцы.

Объект находится на набережной озера Кабан со стороны улицы Хади Такташ между ресторанами «Пир» и «Пашмир». Уже сейчас можно забронировать зону отдыха на сайте bbqkaban.ru.

Ранее «Казанские ведомости» рассказали, как и где можно отдохнуть в ближайшие майские выходные в Татарстане. В список вошли возможные путешествия как речным, так и сухопутным способом.

КВ
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