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В Зеленодольске в торговом центре «Мирный» открылся пункт вакцинации от коронавируса

Пункт работает ежедневно с 12:00 до 18:00.

В Зеленодольске появился первый пункт вакцинации от коронавирусной инфекции вне медицинского учреждения. Теперь желающие вакцинироваться могут сделать это в торгово-развлекательном центре «Мирный» по адресу ул. Королева, д. 1. Пункт работает ежедневно с 12:00 до 18:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС, сообщает минздрав РТ.

Вакцинация проводится препаратом Гам-Ковид-Вак. Процедура является полностью бесплатной и добровольной. Перед прививкой желающие должны заполнить анкету и ответить на простые вопросы о наличии аллергических реакций, хронических заболеваний и так далее.

Отметим, что в казанских торговых центрах привились от коронавируса более 2 тыс. человек. Прививочные пункты доступны в «Меге», «Парк Хаусе», «Южном» и ЦУМе. Пункты работают с 10.00 до 20.00.

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