1 июня в Казани откроется онлайн-фестиааль «ПушкинФЕСТ». Каждый день с 1 по 6 июня на страницах в соцсетях Культурного центра им. А. С. Пушкина будут транслироваться видеорассказы, видеолекции известных ученых, представителей российских музеев, викторины, мастер-классы, виртуальная выставка детских рисунков «В гостях у Пушкина», флешмоб «Читаем сказки Пушкина» и другие онлайн-мероприятия.

5 июня Культурный центр им. Пушуина, открывшийся в Казани ровно год назад, отметит свой первый день рождения. И в этот фестивальный день будет тоже много интересных сюрпризов.

«У таких проектов большая просветительская миссия. Онлайн формат фестиваля позволил нам расширить границы праздника», — отметила министр культуры РТ Ирада Аюпова.