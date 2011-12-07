173 муниципальных образований РТ получат по 1,5 млн рублей

В Татарстане на укрепление материально-технической базы объектов жизнеобеспечения сельских поселений, обустройство объектами социальной инфраструктуры и внешнего благоустройства гранты получат 170 сельских и 3 городских поселения, образованных на основе ПГТ.

Результатом предоставления 173 грантов стал очередной конкурс, прошедший в минувшем году. Благодаря выигрышу в размере 1,5 миллиона рублей в селах улучшатся условия жизнедеятельности в обеспечении полноценной жизни – охраны здоровья, образования, воспитания, культурного развития, сохранения исторического облика сельских поселений и прочее.

Сообщается, что грантовые средства должны быть получены муниципальными образованиями до конца мая.