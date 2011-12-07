Каждый год курение уносит несколько миллионов жизней

По данным ВОЗ, в мире в среднем каждые шесть секунд умирает один человек от заболеваний, спровоцированных курением. В пересчете на год этот скорбный показатель составляет 6 миллионов жертв. Об этом рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной Всемирному дню без табака. Причины смерти — самые разнообразные.

«Это, например, болезни сосудов и онкология. А также пожары, устроенные носителями вредных привычек, — заявил зам.главврача Республиканского наркодиспансера по детской наркологии Степан Криницкий. При этом примерно каждая десятая смерть вызвана пассивным курением», — заявил специалист.

Как сообщил ученый, в нашей стране курит почти треть всего населения в возрасте от 15 лет и старше.