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Каждый год курение уносит несколько миллионов жизней

Причем страдают не только курильщики, но и те, кто живет с ними рядом.

По данным ВОЗ, в мире в среднем каждые шесть секунд умирает один человек от заболеваний, спровоцированных курением. В пересчете на год этот скорбный показатель составляет 6 миллионов жертв. Об этом рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной Всемирному дню без табака. Причины смерти — самые разнообразные.

«Это, например, болезни сосудов и онкология. А также пожары, устроенные носителями вредных привычек, — заявил зам.главврача Республиканского наркодиспансера по детской наркологии Степан Криницкий. При этом примерно каждая десятая смерть вызвана пассивным курением», — заявил специалист.

Как сообщил ученый, в нашей стране курит почти треть всего населения в возрасте от 15 лет и старше.

КВ
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