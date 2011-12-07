Минниханов: Мы увидели очень высокую организацию работы в условиях коронавируса

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Глава РТ посетил промышленную зону предприятия, сообщает «Реальное время». Рустам Минниханов отметил высокую организацию работы на «Казаньоргсинтезе» в период пандемии коронавируса.
«Надо отдать должное компании ТАИФ и „Казаньоргсинтезу“. Мы увидели очень высокую организацию работы в условиях коронавируса. Все меры безопасности, вахтовые работы, контроль персонала — все эти вопросы организованы», — отметил Минниханов.
Президент РТ осмотрел производственные объекты и поздравил химиков с наступающим профессиональным праздником.