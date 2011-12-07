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Минниханов: Мы увидели очень высокую организацию работы в условиях коронавируса

Глава республики посетил промзону «Казаньоргсинтеза».

Глава РТ посетил промышленную зону предприятия, сообщает «Реальное время». Рустам Минниханов отметил высокую организацию работы на «Казаньоргсинтезе» в период пандемии коронавируса.

«Надо отдать должное компании ТАИФ и „Казаньоргсинтезу“. Мы увидели очень высокую организацию работы в условиях коронавируса. Все меры безопасности, вахтовые работы, контроль персонала — все эти вопросы организованы», — отметил Минниханов.

Президент РТ осмотрел производственные объекты и поздравил химиков с наступающим профессиональным праздником. 

КВ
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