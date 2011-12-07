Мошенники манят татарстанцев выплатами и нереальной доходностью

Прокурор РТ Илдус Нафиков на брифинге в Доме Правительства РТ посетовал, что раскрываемость таких преступлений не превышает 10%, и призвал татарстанцев не быть излишне доверчивыми.

Татарстанцы продолжают инвестировать в финансовые пирамиды

Прокурор представил статистику: за прошлый год в Татарстане было зарегистрировано 4,5 тыс. преступлений, связанных с онлайн-мошенничеством. На фоне 2018 года прирост составил 45%. За 4 месяца этого года совершено уже 2 тыс. мошенничеств. Кроме того, зарегистрировано 1,5 тыс. краж с банковских счетов - рост по сравнению с предыдущим годом составил 60%.

- Поражает, насколько люди хотят быть обманутыми, еженедельно похищают до 50 миллионов рублей! - заявил прокурор Татарстана.

В качестве инструментов обмана используются рассылки сообщений или звонки якобы от банков. Деньги выманивают под предлогом разблокировки пластиковых карт, предоплаты товаров и услуг, предлагают дополнительный заработок в инвестициях.

Не обошел вниманием Илдус Нафиков и финансовые пирамиды, которые маскируются под видом кредитно-потребительских кооперативов, инвестиционных компаний, микрофинансовых организаций. Они привлекают внимание населения обещаниями высокой доходности для вкладчиков.

- У нас уже есть обвинительный приговор по делу КПК «Сберегательный союз» - ущерб 425 миллионов рублей, более 1,5 тысячи пострадавших вкладчиков. КПК «Кредитный центр» - 160 миллионов рублей ущерба, 409 вкладчиков. «Триумф-НК» - ущерб 147 миллионов рублей, обещали доходность по 26 процентов. Бесплатный сыр только в мышеловке, - привел примеры прокурор.

Всего в России за последние 3 года было обнаружено 650 финансовых пирамид. Например, от нашумевшей «Кэшбери» пострадало несколько десятков тысяч человек, а их убытки достигли 3 млрд рублей.

Главным инструментом популяризации финансовых пирамид остается красочная реклама с обещанием гарантированной высокой доходности, наличия у компании страхового партнера.

- УФАС РТ в 2020 году было возбуждено 9 дел в связи с размещением в интернете ненадлежащей рекламы, привлечено к ответственности 18 лиц, - уточнил руководитель УФАС по РТ Айрат Шафигуллин.

Материальные трудности как катализатор

Мошенники не брезгуют играть на чувствах россиян, чьи доходы упали на фоне пандемии COVID-19. Прокурор привел пример, как одной женщине в переписке в соцсети предложили меры социальной поддержки. Она передала мошенникам данные своей банковской карты и лишилась 200 тыс. рублей.

- Никогда не сообщайте ни сроки действия карты, ни CVC-код, ни PIN-код, ни другие конфиденциальные данные. Устанавливайте лимит расходов, - предупредил Илдус Нафиков.

Другой совет от прокурора: если вы заметили, что с карты списали деньги, то после моментального обращения в банк и правоохранительные органы надо провести операцию с картой в ближайшем банкомате. Например, можно снять небольшую сумму или просто вставить и вынуть карту. Это позволит, в том числе по видеокамерам, зафиксировать свое местоположение и потом доказать, что в момент проведения мошеннических операций по списанию средств с вашей карты вы были в конкретном месте.

По инициативе прокуратуры был разработан программный комплекс «ОКО» для выявления фишинговых сайтов. С его помощью от блокировки не укрылись около 600 интернет-страниц в 2019 году и более 100 страниц в первом квартале 2020 года, уточнил Нафиков. Всего с начала работы комплекса заблокировано более 10 тыс. противоправных интернет-страниц.

Управляющий отделением - Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Марат Шарифуллин напомнил, что тактика мошенников сводится к методам социальной инженерии: человека путем обмана принуждают совершить те или иные действия. Мошенники могут предлагать взять кредит без справок и поручительств, стать посредниками в получении отсрочки по кредитным платежам, обещают компенсации, социальные выплаты, даже предлагают приобрести вакцину или тесты на COVID-19.

Марат Шарифуллин порекомендовал не переходить по ссылкам из писем от незнакомых отправителей, всегда проверять адресную строку сайта (она может отличаться от оригинального всего лишь одним символом). Еще один полезный совет - применять отдельную карту для онлайн-платежей.

Отследить путь денег почти нереально

То, что с каждым годом граждане становятся все более доверчивыми, констатировал начальник Главного следственного управления Владимир Изаак. Вопреки стереотипам лица старше 50 лет в общем количестве жертв мошенников составляют лишь 13%. Наиболее подвержены влиянию дистанционных мошенников люди в возрасте 30 - 50 лет - их 47%, от 18 до 30 лет - 26%.

- Сейчас есть множество программ в интернете, которые позволяют подменить номер, и потенциальной жертве приходит SMS-сообщение как бы от банка. Затем поступает звонок от «представителя» банка, человеку задают несколько вопросов и любыми способами выпытывают CVC-код карты. И никакими способами у нас не получается убедить граждан, что код с оборотной стороны карты никогда никому нельзя называть! С карт доверчивых людей пропадают деньги, которые в течение 2 минут проходят через 5 - 6 банков, «разбрасываются» на десятки счетов и снимаются, - сокрушался Владимир Изаак.

В 30% случаев дистанционные преступления совершаются посредством доступа к банковским счетам. Следующая категория - при покупке товаров по предоплате - 17,5% случаев. При покупке на сайтах и в соцсетях - 14,6% преступлений, под предлогом оказания различных услуг - 6,5%, под предлогом оказания материальной помощи при использовании взломанных аккаунтов в социальных сетях - 4,5% и под предлогом дополнительного заработка (игра на фондовой бирже) - 3%. Половина жертв таких мошенников проживает в Казани.