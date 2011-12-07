На время пандемии в стране могут обновиться правила увольнения

Минтруд РФ предлагает на время ограничений, связанных с режимом самоизоляции, ввести особый порядок увольнения сотрудников, сообщает РБК.

Так, предполагается, что сотрудника можно будет уволить только по его согласию или по достижению согласия сторон. Также в постановлении предлагается увольнять сотрудников не ранее первого дня снятия ограничений, связанных с режимом самоизоляции.

Еще одна инициатива связана с уменьшением сроков уведомления сотрудников об изменении условий трудового договора с двух месяцев до двух недель.