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На время пандемии в стране могут обновиться правила увольнения

Инициатива поступила от Минтруда РФ.

Минтруд РФ предлагает на время ограничений, связанных с режимом самоизоляции, ввести особый порядок увольнения сотрудников, сообщает РБК.

Так, предполагается, что сотрудника можно будет уволить только по его согласию или по достижению согласия сторон. Также в постановлении предлагается увольнять сотрудников не ранее первого дня снятия ограничений, связанных с режимом самоизоляции.

Еще одна инициатива связана с уменьшением сроков уведомления сотрудников об изменении условий трудового договора с двух месяцев до двух недель.

КВ
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