Прокуратура установила владельца сайта, где продавались дипломные работы казанских вузов

Прокуратура Казани установила владельца сайта workspy.ru, на котором торговали дипломными работами студентов казанских вузов, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

«В ходе проверки владелец сайта установлен. Собранные материалы направлены в органы полиции для привлечения виновных лиц к административной ответственности», — отметили в ведомстве.

Информацию также направили в СК по РТ, так как распространение данных о продаже научно-исследовательских работ на указанном ресурсе является незаконным.

Напомним, выпускники казанских вузов пожаловались на «слив» дипломных бакалаврских работ и магистерских диссертаций на сторонний сайт, где продавались готовые работы. Средняя цена выпускной квалификационной работы составляла 2-5 тыс. рублей.