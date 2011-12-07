Степан Криницкий: Курение не спасет от коронавируса

Курящие люди тяжелее переносят COVID-19. Об этом рассказал зам.главврача Республиканского наркодиспансера по детской наркологии Степан Криницкий на пресс-конференции, прошедшей в ИА «Татар-информ».

Информацию о том, что среди курильщиков меньше инфицированных коронавирусом, медик назвал «мифом» и «уловкой табачных компаний».

«Был проведен ряд медицинских исследований, посвященных этой проблеме. Выяснилось, что курение не защитит человека от коронавируса. Наоборот, табачная зависимость — это фактор, повышающий риск развития недуга», — рассказал Криницкий.