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Страусов казанского зоопарка «Река Замбези» впервые выпустили в саванну

Вскоре к ним соседствовать присоединиться голубая антилопа гну.

Представители казанского зоопарка «Река Замбези» на своем официальном аккаунте в Instagram рассказали о выпуске страусов в саванну, находившихся до этого в помещении.

В сообщении сказано, что под чутким контролем заведующей отделом «Копытные» Татьяны Сергеевны на прогулку в огромную саванну впервые вышли страусы Маша и Вася. Сейчас они исследуют новую территорию с особой осторожностью. 

Вскоре к ним соседствовать присоединиться голубая антилопа гну. 

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