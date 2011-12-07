Страусов казанского зоопарка «Река Замбези» впервые выпустили в саванну

Представители казанского зоопарка «Река Замбези» на своем официальном аккаунте в Instagram рассказали о выпуске страусов в саванну, находившихся до этого в помещении.

В сообщении сказано, что под чутким контролем заведующей отделом «Копытные» Татьяны Сергеевны на прогулку в огромную саванну впервые вышли страусы Маша и Вася. Сейчас они исследуют новую территорию с особой осторожностью.

Вскоре к ним соседствовать присоединиться голубая антилопа гну.