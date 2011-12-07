Театр Камала провел около 5 тысяч показов своих спектаклей во время нерабочего месяца. Об этом рассказал его директор Ильфир Якупов.

На онлайн-встрече труппы Якупов отметил, что обеспечить работу необходимого оборудования они смогли благодаря руководству республики. Трансляции спектаклей на сайте театра начали вестись 8 апреля. Так за этот период насчитали почти 5 тыс. показов, рассказал директор.

Первоначально посмотреть постановку в онлайн-режиме можно было бесплатно. С 6 же мая была установлена фиксированная цена, средняя стоимость которой составила 75 рублей. Однако, сообщается, что одним из пользователей за просмотр онлайн-трансляции была внесена сумма в размере 3 тысяч рублей.

Самым популярным, по словам Якупова, оказалась постановка «Мэхэббэт FM». С нее заработали почти 60 тыс. рублей.

В результате такого эксперимента, учреждению удалось привлечь около 47% новых зрителей, ранее которые не посещали данные спектакли и заработать более 350 тыс. рублей.