Удаленную форму работы закрепят законодательно

С 1 марта 2020 года в Татарстане количество безработных, которые зарегистрировались в службе занятости, увеличилось на 43434 человека. С 9 апреля заявления о постановке на учет в центр занятости принимаются в электронном виде на портале «Работа в России» через личный кабинет гражданина. По данным на 27 мая, 55786 татарстанцев официально считаются безработными.

Правительство России постановлением №346 от 27 марта 2020 года увеличило пособие по безработице с 8000 до 12130 рублей. К тому же, если в семье человека, оставшегося без работы, есть дети, пособие по безработице в апреле - мае этого года увеличивается на 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Эти средства выплачиваются только одному из родителей.

- Особо сложная ситуация для индивидуальных предпринимателей. Они платили налоги, создавали новые рабочие места, но, лишившись источника доходов, по закону не могли быть признаны безработными и получать пособие. Но теперь и индивидуальные предприниматели имеют право на пособие по безработице в размере 12130 рублей. Но надо понимать, что пособие - это не замена и не эквивалент заработный платы. Это государственная мера социальной поддержки людей, которые в сложный период остались без работы и источника заработка. А дальше надо самим активно искать работу и трудоустраиваться, - подчеркнула Эльмира Зарипова.

Пандемия коронавируса больно ударила по рынку труда. Предприятия останавливались, сокращали свои штаты, работников отправляли в неоплачиваемые отпуска, увольняли. Но сейчас постепенно ситуация меняется: экономика оживает, люди возвращаются на свои рабочие места. Вынужденный период самоизоляции привел к тому, что значительно увеличилось число тех, кто переводится на удаленный режим работы. И эта тенденция будет сохраняться. Президентом России Владимиром Путиным было дано поручение Министерству труда и социальной защиты РФ законодательно закрепить удаленную форму работы.

В Татарстане даже в пик пандемии коронавируса было 18 тыс. трудовых вакансий. Сейчас на рынке труда предлагается 29,7 тыс. вакансий. Особый спрос на рабочие специальности в сфере производства, строительства. Предлагаемый размер зарплаты - от 15 до 45 тыс. рублей. То есть при желании работу найти можно. Причем центры занятости предоставляют возможность быстро переобучиться, освоить новые востребованные сегодня специальности.