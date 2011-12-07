В Казани пройдут занятия проекта «Цифровая журналистика»

Образовательный проект «Цифровая журналистика» направлен на улучшение навыков работников СМИ в сфере цифровых технологий и знаний о онлайн-сервисах госорганизаций, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

В роли разработчика программы выступила АНО «Цифровые платформы» поддержке Администрации Президента РФ, Минкомсвязи РФ, Союза журналистов России.

Обучение рассчитано на 200 часов, на первом этапе оно будет проходить дистанционно, но после снятия режима самоизоляция планируются и очные занятия. Также ожидается проведение выездных занятиях в ряде городов страны, включая Казань.