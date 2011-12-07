В минздраве РТ объяснили очередь, скопившуюся на крыльце казанской поликлиники

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В минздраве РТ прокомментировали очередь, скопившуюся на крыльце казанской поликлиники № 8, сообщает «Реальное время».
«У них на крыльце есть специальные метки для соблюдения дистанции. К сожалению, все их игнорируют. В здание поликлиники пускают только определенное количество людей при наличии масок и перчаток, на входе термометрия», — рассказали в пресс-службе.
Также в ведомстве напомнили, что прием в поликлиниках ведется только по предварительной записи по телефону, некоторые горожане приходят заранее, что служит причиной скопления очереди.
На настоящее время очереди у входа нет.