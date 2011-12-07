В минздраве РТ объяснили очередь, скопившуюся на крыльце казанской поликлиники

В минздраве РТ прокомментировали очередь, скопившуюся на крыльце казанской поликлиники № 8, сообщает «Реальное время».

«У них на крыльце есть специальные метки для соблюдения дистанции. К сожалению, все их игнорируют. В здание поликлиники пускают только определенное количество людей при наличии масок и перчаток, на входе термометрия», — рассказали в пресс-службе.

Также в ведомстве напомнили, что прием в поликлиниках ведется только по предварительной записи по телефону, некоторые горожане приходят заранее, что служит причиной скопления очереди.

На настоящее время очереди у входа нет.