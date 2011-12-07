В РТ начнется патрулирование пляжей

С 30 мая в Татарстане начнется патрулирование пляжей полицейскими и представителями органов местного самоуправления. Такое решение было принято в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Так с завтрашнего дня все пляжи и места массового отдыха у воды будут закрыты. Поэтому на расположенных на пляжах мачтах будет поднят черный шар, запрещающий купание. В целях недопущения угрозы распространения COVID-19 на местах будут патрулировать спасатели и сотрудники полиции.

Также инспекторами ГИМС будут осуществляться проверки на маломерных судах. Там выяснят, проводится ли дезинфекция плавательных средств и есть ли маски с перчатками.