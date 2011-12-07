В Татарстане насчитывается 55,7 тыс безработных

В республике в общей сложности насчитывается 55 786 нетрудоустроенных татарстанцев, при этом около 53% из них ранее не работали, либо не имели официального трудоустройства, сообщила в ходе пресс-конференции министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

По ее мнению, это говорит о том, что большинство этих людей ранее были задействованы в сером рынке труда. При этом около 26% нетрудоустроенных потеряли работу после 1 марта.

Министр также рассказала, что в данный момент в Татарстане существует около 30 тыс вакансий, большинство — в строительстве и производстве.