В Татарстане пересмотрели плату за посещение детских садов

Рустам Минниханов принял решение о пересмотре абонентской платы за посещение детских садов, сообщает пресс-служба президента РТ.

Соответствующие меры поддержки потребует выделения из бюджета РТ 2 млрд рублей ежегодно.

В свою очередь, премьер-министр РТ заявил, что сама финансовая модель по оплате находится на завершающей стадии.

«Необходимо произвести все расчеты в кратчайшее время, чтобы оплата уже с 12 мая была начислена с учетом нового формата», — заявил Алексей Песошин.