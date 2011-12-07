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В Татарстане пересмотрели плату за посещение детских садов

Уменьшить абонентскую плату планируется в 3-4 раза.

Рустам Минниханов принял решение о пересмотре абонентской платы за посещение детских садов, сообщает пресс-служба президента РТ.

Соответствующие меры поддержки потребует выделения из бюджета РТ 2 млрд рублей ежегодно.

В свою очередь, премьер-министр РТ заявил, что сама финансовая модель по оплате находится на завершающей стадии.

«Необходимо произвести все расчеты в кратчайшее время, чтобы оплата уже с 12 мая была начислена с учетом нового формата», — заявил Алексей Песошин.

КВ
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