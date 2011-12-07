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В Татарстане поймали браконьеров, ловивших раков

В Челнах приостановлена незаконная охота на речных животных.

Эксперты ОЭБиПК УМВД РФ по г. Набережные Челны задержали 2-х граждан, которые, расположившись на берегу реки Мелекеска, пользовались браконьерскими снастями — раколовками. И занимались запрещенной ловлей раков. Всего полицейские насчитали 57 штук ловушек. Впоследствии выяснилось, что разрешительных документов на вылов ракообразных у мужчин не имелось.

Подозреваемым инкриминируется незаконная добыча водных биоресурсов. Злоумышленникам грозит пребывание за решеткой сроком до 2-х лет.


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