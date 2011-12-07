В Татарстане в начале лета ожидается похолодание

В Татарстане в последние дни весны ожидается потепление до +29 градусов, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РТ.

Так, 29 мая температура воздуха днем составит +21…+26 градусов, а 30 мая воздух прогреется до +26 градусов. Осадки в эти дни маловероятны.

31 мая погода будет формироваться под влиянием южного циклона и атмосферных фронтов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки +10…+15 градусов, днем ­– не поднимутся выше +21 градуса. Ожидается сильный ветер порывами 15-20 м/с.

Лето начнется с похолодания. Ночью 1 июня температура воздуха опустится до +6 …+11 градусов, днем — до +12…+17 градусов. Ожидаются небольшие дожди.

2 июня также ожидаются осадки в виде дождя. Ночью температура опустится еще ниже — до +3 градусов, а днем останется на уровне +12…+17 градусов.