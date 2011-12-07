Казанцы голосуют в передвижных пунктах

Сотрудники избирательной комиссии в специальных защитных костюмах, масках и перчатках. На входе измерили температуру бесконтактным термометром и выдали запакованный в пластиковый пакет «индивидуальный набор избирателя»: медицинскую маску, печатки и шариковую ручку.

Потом сверили по паспорту имя, фамилию и адрес, выдали бюллетень. Кабина голосования располагается между рядами автобусных сидений, отделенных от салона шторкой. Все проходит со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора.

Все, кто воспользовался возможность проголосовать буквально в нескольких шагах от дома, признали, что передвижные пункты голосования - отличная идея. Это близко, удобно, безопасно.

Напомним, в целях обеспечения безопасности здоровья граждан при проведении общероссийского голосования татарстанцы могут выбрать для себя наиболее удобный способ голосования: в мобильных пунктах голосования, на избирательных участках или электронное голосование.



