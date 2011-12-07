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Казанцы голосуют в передвижных пунктах

Сегодня утром во дворе у дома №2 по улице академика Парина припарковался автобус. Это был передвижной участок №299 для голосования по поправкам к Конституции РФ.

Сотрудники избирательной комиссии в специальных защитных костюмах, масках и перчатках. На входе измерили температуру бесконтактным термометром и выдали запакованный в пластиковый пакет «индивидуальный набор избирателя»: медицинскую маску, печатки и шариковую ручку. 

Потом сверили по паспорту имя, фамилию и адрес, выдали бюллетень. Кабина голосования располагается между рядами автобусных сидений, отделенных от салона шторкой. Все проходит со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора.

Все, кто воспользовался возможность проголосовать буквально в нескольких шагах от дома, признали, что передвижные пункты голосования - отличная идея. Это близко, удобно, безопасно.  

Напомним, в целях обеспечения безопасности здоровья граждан при проведении общероссийского голосования татарстанцы могут выбрать для себя наиболее удобный способ голосования: в мобильных пунктах голосования, на избирательных участках или электронное голосование.


КВ
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