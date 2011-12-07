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Политолог: Поправки к Конституции закрепляют пенсионную солидарную систему

По мнению Сергея Маркова, поправки укрепят статус России как социального государства.

Поправки к Конституции РФ укрепят статус России как социального государства, а также закрепят пенсионную солидарную систему, считает гендиректор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков, пишет ИА «Татар-информ».

«Тем самым вытолкнута система, при которой в России каждый сам себе бы копил на пенсию, то есть система накопительной модели», — сказал Марков.

Он также отметил, что в поправках присутствует важный момент — закрепление за государством доступа к медицинским услугам, что особенно актуально в условиях пандемии.

КВ
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