В Татарстане продолжается капремонт образовательных учреждений

В программу капремонта образовательных учреждений в текущем году попали 172 объекта. Об этом рассказал в ходе правительственного совещания министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Фарит Ханифов.

На момент 26 июня работы ведутся в 34 общеобразовательных учебных заведениях, еще в трех работы уже были закончены. Также капитально ремонтируются 3 коррекционных школы.

В то же время ведется капитальный ремонт 17 ресурсных центров.

Также работы, связанные с капремонтом, ведутся в 82 детских садах, еще в 5 они были завершены.