Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане продолжается капремонт образовательных учреждений

На момент 26 июня работы ведутся в 34 общеобразовательных учебных заведениях, еще в трех работы уже были закончены.

В программу капремонта образовательных учреждений в текущем году попали 172 объекта. Об этом рассказал в ходе правительственного совещания министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Фарит Ханифов.

На момент 26 июня работы ведутся в 34 общеобразовательных учебных заведениях, еще в трех работы уже были закончены. Также капитально ремонтируются 3 коррекционных школы.

В то же время ведется капитальный ремонт 17 ресурсных центров.

Также работы, связанные с капремонтом, ведутся в 82 детских садах, еще в 5 они были завершены.

КВ
Лента новостей