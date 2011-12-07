В Татарстане с начала года госавтоинспекторы пресекли 22 попытки дачи взятки

В Татарстане с начала года госавтоинспекторы пресекли 22 факт дачи взятки, сообщает пресс-служба ГИБДД по РТ.

В ведомстве рассказали о некоторых случаях, Так, 3 января на 127 км трассы Казань — Оренбург госавтоинспекторы остановили легковушку, за рулем которой находился водитель в состоянии алкогольного опьянения.

«За непринятие в отношении него мер административного воздействия, водитель предложил сотрудникам ГИБДД незаконное денежное вознаграждение в размере 500 рублей. Суд назначил нарушителю наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей», — уточнили в пресс-службе.

Другой случай зафиксирован 25 февраля в Чистопольском районе. Ситуация аналогичная — нетрезвый водитель за рулем. «Чтобы избежать ответственности, он попытался передать инспектору ДПС незаконное денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей и был задержан», — рассказали в ведомстве. Суд назначил нарушителю наказание в виде исправительных работ сроком на полгода и удержания 15% из заработанной платы в доход государства.

В ГИБДД по РТ напомнили, что дача взятки должностному лицу или через посредника наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, в размере заработной платы, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, а также исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на определенный срок.