Финал национального чемпионата Worldskills 2020 станет самым масштабным в мире

Финал национального чемпионата Worldskills 2020 в России пройдет в онлайн-формате и соберет 2800 человек. Об этом сообщил гендиректор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Губайдуллин Эмиль.

«Дистанционный формат позволяет большему количеству людей принять участие. По плану соревнования пройдут по 221 компетенции. Участниками станут более 2800 человек практически со всех субъектов страны. По сравнению с прошлым годом практически в два раза идет увеличение участников», — отметил спикер.

В онлайн-формате соревнования проводятся впервые.

Организаторы разместят в городах специальные центры, которые будут управлять соревнованиями. Также будет организовано круглосуточное наблюдение за центрами проведения отборочного этапа в финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Напомним, отборочные этапы пройдут с 1 по 20 августа. В полном объеме за участниками будут наблюдать только эксперты, находящиеся в соревновательных центрах, для зрителей будет организован выборочный показ.