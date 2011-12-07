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Гора Лобач и Голубое озеро могут получить финансирование для благоустройства

Туристско-рекреационные комплексы «Высокогорский» и «Камское Устье» претендуют на звание лучших мест для экотуризма в стране.

Два татарстанских проекта вышли в финал Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в РФ.

Известно, что в финал конкурса вышли 34 проекта из разных регионов страны. Два из них представляют Татарстан. Этому поспособствовал и призыв к голосованию главы республики Рустама Минниханова в своих соцсетях.

Так, шанс на федеральное финансирование получили туристско-рекреационные комплексы «Высокогорский» и «Камское Устье». В случае победы в республике создадутся условия для цивилизованного отдыха всей семьей у Голубого озера, на территории у горы Лобач и Юрьевской пещеры в Камско-Устьинском районе.

КВ
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