Казанский зоопарк «Река Замбези» пополнился африканскими марабу

Посетителям казанского зоопарка «Река Замбези» разрешили увидеть прибывших из Германии африканских птиц марабу. Об этом сообщает пресс-служба исполкома.

Как рассказала заведующая отделом копытных зоопарка Татьяна Буслова, птицы уже прошли 30-дневный карантин. Период адаптации прошел быстро, ежедневно их осматривали ветеринары. Состояние у марабу хорошее. Сейчас пара живет рядом со страусами Машей и Васей.

Сообщается, что марабу живут по особому расписанию – сперва в 9 утра их кормят красной рыбой, говяжьим сердцем или курицей, а позже птиц выпускают в импровизированную саванну.