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Казанский зоопарк «Река Замбези» пополнился африканскими марабу

Прибывшие из Германии птицы уже прошли месячный карантин.

Посетителям казанского зоопарка «Река Замбези» разрешили увидеть прибывших из Германии африканских птиц марабу. Об этом сообщает пресс-служба исполкома.

Как рассказала заведующая отделом копытных зоопарка Татьяна Буслова, птицы уже прошли 30-дневный карантин. Период адаптации прошел быстро, ежедневно их осматривали ветеринары. Состояние у марабу хорошее. Сейчас пара живет рядом со страусами Машей и Васей.

Сообщается, что марабу живут по особому расписанию – сперва в 9 утра их кормят красной рыбой, говяжьим сердцем или курицей, а позже птиц выпускают в импровизированную саванну. 

КВ
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