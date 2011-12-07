Коронавирус не сказался на строительной сфере РТ

У татарстанских отделочников зарплата варьируется от 50 до 70 тысяч рублей в месяц. Монолитчики и каменщики получают более 100 тысяч рублей ежемесячно. Об этом рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Ильшат Гимаев на пресс-конференции, прошедшей 29 июля в ИА «Татар-информ».

Однако при этом специалисты должны трудиться в любых ситуациях и при самых сложных погодных условиях. По словам Гимаева, в период пандемического кризиса, когда многие граждане стали безработными, строительная отрасль республики не переставала функционировать.