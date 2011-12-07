Мэрия Казани: на стройплощадке ЖК «Молодежный» трудится недостаточное количество рабочих

В Казани на стройплощадке ЖК «Молодежный» трудится недостаточное количество рабочих, заявил первый замруководителя исполкома столицы РТ Азат Нигматзянов.

«Для такого объекта 97 человек мало. Чтобы завершить строительство проблемного объекта в срок необходимо еще не менее 50 рабочих», — сказал он.

Напомним, строительные работы в доме на 190 квартир в ЖК «Молодежный» возобновились осенью 2018 года. Для финансирования достройки объекта подрядчику предоставили республиканский земельный участок площадью 28 тыс. кв. метров в 33-м Военном городке.

Само строительство ЖК началось в начале 2010-х годов, однако через несколько лет застройщик обанкротился. В конце 2015 года в эксплуатацию ввели четвертый дом ЖК, через два года — третий дом, а в прошлом году — первый дом. Всего комплекс включает в себя пять домов.