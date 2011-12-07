Пандемия показала, насколько мы готовы помогать друг другу

Но есть люди, кому в это непростое время приходится сложнее всего. Как переживали самоизоляцию подопечные и сотрудники домов-интернатов, приютов, об этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на встрече с журналистами в ИА «Татар-информ»:

- В Татарстане 44 социальных учреждения: домов-интернатов для пожилых людей, детей-инвалидов, детских приютов, центров адаптации для лиц без определенного места жительства. Там живут 5 тысяч человек. С момента объявления карантина все они и 2,3 тысячи сотрудников этих соцучреждений перешли на закрытый режим. И сегодня карантин продолжается в 6 психоневрологических интернатах. Там проживают более 1800 человек. Вместе с ними на самоизоляции находятся 273 сотрудника.

Во всех соцучреждениях были организованы спальные места в залах, где раньше проходили клубные занятия, спортзалах, фойе и коридорах.

Сотрудники работали круглосуточно по 14 дней, не покидая своих подопечных. Некоторые дежурили по нескольку смен подряд. Это по-настоящему героический поступок, ведь у каждого - дом, семья, дети, приусадебное хозяйство. К тому же это был апрель-май, когда один весенний день год кормит. Но сотрудники соцучреждений сознательно оставались на своих рабочих местах, рядом с теми, кому требовалась их помощь. Например, директор дома-интерната для престарелых и инвалидов в Набережных Челнах Чулпан Исмагилова - мама двоих детей, но она 70 дней не покидала интернат и своим примером воодушевляла коллектив.

Все время был на своем посту ветеран нашей отрасли 81-летний Имаметдин Гараевич Гараев. Более 50 лет он является директором Верхне-Отарского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Так же самоотверженно работали все специалисты соцучреждений: медсестры, нянечки, педагоги. Они присылали нам видеозарисовки о том, как проходит жизнь во время самоизоляции. Вместе со своими подопечными они вечерами читали книги, смотрели телевизор, общались, играли. Дети, пожилые люди, живущие в интернатах, ощутили, что такое семья, поняли, что их не бросят, не оставят ни при каких обстоятельствах.

Конечно, работа в таком режиме - это большая физическая, психологическая, эмоциональная нагрузка. Когда еще не было федеральных доплат, Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым были выделены средства для дополнительных выплат сотрудникам соцучреждений, чтобы поддержать их в этот сложный период. Большое спасибо за помощь и поддержку каждому муниципальному району и главам районных администраций.

Коронавирус показал, насколько мы готовы объединить силы для борьбы с общей бедой, насколько готовы помогать друг другу. Во время пандемии в республике стартовала масштабная благотворительная акция «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». Ее инициатором стал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

В рамках акции малообеспеченные татарстанские семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении, одиноко проживающие пенсионеры старше 65 лет получили 208188 бесплатных продуктовых наборов. Стоимость одного набора составила 1200 рублей. Волонтерами становились бизнесмены, спортсмены, общественные деятели - они на собственных машинах развозили продуктовые наборы нуждающимся. В день один волонтер развозил продукты по 25 - 30 адресам.

Также на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Казани был открыт кол-центр «Мы поможем» для сбора заявок на доставку продуктов питания и необходимых лекарств для пожилых татарстанцев. На телефон «горячей линии» поступило более 25 тысяч звонков от жителей республики.