Первый лыжно-биатлонный комплекс в Казани будет работать круглогодично

Соответствующий закон о расширении границ Казани был подписан на прошлой неделе, 21 июля, Президентом РТ Рустамом Миннихановым. Согласно документу к Казани отходит 6 земельных участков общей площадью 129,4 га. С инициативой присоединения в Госсовет РТ обратились депутаты Казгордумы. Причиной расширения стало строительство на границе Казани и Лаишевского района крупного лыжно-биатлонного комплекса.

О подробностях проекта на встрече с журналистами рассказали заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства исполкома г. Казани Анастасия Латыпова, председатель комитета физической культуры и спорта г. Казани Альберт Салихов и представители Федерации лыжных гонок и биатлона РТ.

Как отметил Альберт Салихов, в Казани сейчас создана современная инфраструктура для занятий зимними видами спорта. Так, например, успешно действуют 7 освещенных лыжных трасс. Тем не менее строительство базы важно для выполнения большой национальной задачи, поставленной Президентом России: к 2030 году 70% жителей России должны систематически заниматься спортом.

- Строительство лыжно-биатлонного комплекса уже идет, он будет рассчитан как на любителей, так и на профессиональных спортсменов. Первый этап строительства планируется завершить до наступления зимнего сезона, второй и третий будут реализованы в последующие годы, - сообщил подробности глава спорткомитета Казани.

Комплекс будет состоять из двух зданий. В них разместятся администрация, конференц-зал, помещения для проката лыж, другие вспомогательные помещения.

Протяженность самой биатлонной трассы составит 5 км, ее ширина в зимний период - 12 м, в летний - 6 м. Летом асфальтированную трассу можно использовать для катания на роликах. Трасса будет освещена, а безопасность проведения биатлонных тренировок и состязаний, где для стрельбы используются мелкокалиберные винтовки, обеспечат с помощью ограждения и системы видеонаблюдения.

Создание биатлонной трассы высокого международного уровня потребовало проведения большого объема работ. Так, согласно международным требованиям трассу необходимо оборудовать уклонами - ее общая высота составит 159 метров. Для этого строителям предстоит переместить около 60 тыс. кубометров земли.

Как подчеркнул Альберт Салихов, после завершения строительства такого спорткомплекса в Казани это будет первая в городе лыжно-биатлонная трасса, на которой смогут тренироваться спортсмены российской сборной. Пока в планах проведение соревнований всероссийского уровня, но не исключено в дальнейшем и проведение состязаний с международным статусом.

Поскольку база будет работать круглогодично, здесь смогут заниматься не только профессиональные спортсмены, но и воспитанники спортшкол. Планируется, что и обычные жители Казани также смогут воспользоваться лыжными трассами и дорожками для катания на роликах. Правда, как пояснил Альберт Салихов, пока не решено, будет ли взиматься плата за пользование дорожками с обычных посетителей.

Закон о расширении границ Казани вступит в силу 16 ноября этого года. Кстати, на присоединяемой территории нет населенных пунктов и отсутствуют зарегистрированные жители.

- Помимо строительства лыжно-биатлонного комплекса никаких других планов по этой территории не имеется. Соответствующие изменения будут внесены в Генплан Казани после того, как закон вступит в силу, - отметила в заключение замначальника управления архитектуры и градостроительства исполкома г. Казани Анастасия Латыпова.