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Почтовые отделения Татарстана не будут работать 31 июля

31 июля объявлен выходным днем в связи с празднованием Курбан-байрама.

Почтовые отделения Татарстана не будут работать 31 июля в связи с празднованием Курбан-Байрама, сообщили в пресс-службе УФПС «Татарстан Почтасы».

30 июля рабочий день почтовых отделений сокращен на один час. 

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