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Прямая трансляция Курбан-байрама будет вестись из Галиевской мечети Казани

Транслировать праздничную проповедь и гает-намаз будут республиканские телеканалы, ДУМ РТ и YouTube-канал.

31 июля из Галиевской мечети Казани будет вестись трансляция Курбан-байрама, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

«Праздничную проповедь главы мусульман Татарстана, муфтия Камиля хазрата Самигуллина и гает-намаз единоверцев можно будет наблюдать в режиме реального времени на телеканалах „ТНВ Татарстан“, „ТНВ Планета“ и „Хузур ТВ“, официальном сайте ДУМ РТ dumrt.ru и YouTube-канале „Хузур ТВ“», — уточняется в сообщении.

Начало основных торжеств — в 3.30. В 3.45 к верующим обратится муфтий Камиль хазрат Самигуллин, в 4.15 начнется коллективный гает-намаз.

Повтор трансляции покажет «ТНВ Татарстан» 31 июля в 15.05 и «ТНВ Планета» — в 12.20.

КВ
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