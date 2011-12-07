Российские туристы могут получить кэшбек на траты за путешествия по стране

Ростуризм опубликовал памятку для туристов, желающих отправиться в путешествие по России и получить денежную компенсацию от государства. Соответствующая информация опубликована официальном портале ведомства.

«Для удобства туриста в программу включены как пакетные туры (перелет и проживание), так и отдельное проживание в отеле для тех, кто добирается самостоятельно», — уточняется в сообщении.

Так, компенсацию можно получить только при условии, если тур или проживание длится не менее пяти ночей. Также покупка обязательно должна быть оплачена через интернет картой «Мир», на которую и придет кэшбек.

Компенсацию можно получить, если стоимость тура или проживания не менее 25 тыс. рублей. Максимальная сумма кэшбека составляет 15 тыс. рублей (если турист потратил 57 тыс. рублей на путешествие).

В стоимость путешествия входит полная стоимость турпакета или проживания всех участников поездки. Важное условие — оплата должна быть произведена одним платежом.