Средняя стоимость канцтоваров в стране выросла в полтора раза

Так, стандартный набор канцтоваров для ребенка, готовящегося пойти в первый класс в этом году обошелся родителям в среднем в 712 рублей, тогда как годом ранее его цена была на 55% ниже. При этом специалисты отмечают, что родители первоклашек в этом году отдавали предпочтение более дорогим и качественным товарам.

В то же время отмечается, что школьные рюкзаки обходились родителям на 3% дороже, чем годом ранее, а пеналы с принадлежностями - на 60%.