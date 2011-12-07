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Средняя стоимость канцтоваров в стране выросла в полтора раза

Результаты исследования IT-компании «Платформа ОФД» показали, что средний чек покупки канцтоваров для первоклассника вырос за год на 55%.

Так, стандартный набор канцтоваров для ребенка, готовящегося пойти в первый класс в этом году обошелся родителям в среднем в 712 рублей, тогда как годом ранее его цена была на 55% ниже. При этом специалисты отмечают, что родители первоклашек в этом году отдавали предпочтение более дорогим и качественным товарам.

В то же время отмечается, что школьные рюкзаки обходились родителям на 3% дороже, чем годом ранее, а пеналы с принадлежностями - на 60%.

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