ЦИК РТ запустил к осенним выборам сервис «Мобильный избиратель»

С 29 июля в Татарстане начался прием заявлений по технологии «Мобильный избиратель», благодаря которой жители республики смогут проголосовать по месту нахождения, сообщает ЦИК РТ.

«Например, вы работаете в Казани, а прописаны в одном из районов Татарстана. Чтобы принять участие в голосовании, вам необходимо заранее подать заявление о включении вас в список избирателей по месту вашего фактического нахождения», — отметил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Подать заявление о голосовании по месту нахождения можно в территориальных избирательных комиссиях или через портал Госуслуг до 8 августа. УИК начнут принимать подобное заявления 2 сентября.

Кондратьев также отметил, что проголосовать по месту нахождения можно не только на территории Татарстана, но и если избиратель находится в Москве. Цифровые участки развернут и в столице России.

Напомним, в Татарстане 11, 12 и 13 сентября одновременно пройдут четыре избирательные компании: выборы Президента РТ, депутатов местных органов власти, а также дополнительные выборы в Госдуму РФ и Госсовета РТ по двум избирательным округам.