В Казани бесплатно обучают джигитовке

Научиться выполнению гимнастических и акробатических трюков верхом на лошади жители столицы Татарстана могут на бесплатных курсах «Белый всадник – Ак жайдак», сообщает пресс-служба мэрии города.

Помимо практической части курса, его участников ожидают тематические исторические лекции об истории кавалерии.

По окончанию курса, начинающие джигиты смогут принять участие в исторических реконструкциях. Курсы проходят в группах по 20 человек и включают в себя как теоретические, так и практические дисциплины.