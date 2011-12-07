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В Казани бесплатно обучают джигитовке

Бесплатные курсы верховой езды могут посещать казанцы в возрасте от 14 до 25 лет.

Научиться выполнению гимнастических и акробатических трюков верхом на лошади жители столицы Татарстана могут на бесплатных курсах «Белый всадник – Ак жайдак», сообщает пресс-служба мэрии города.

Помимо практической части курса, его участников ожидают тематические исторические лекции об истории кавалерии.

По окончанию курса, начинающие джигиты смогут принять участие в исторических реконструкциях. Курсы проходят в группах по 20 человек и включают в себя как теоретические, так и практические дисциплины.

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