В октябре этого года состоится финал Всероссийской конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО»

Организаторы Всероссийской конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» сообщили о датах финала, который состоится в этом году в Железноводске.

Известно, что финал премии уличной культуры и спорта «КАРДО» запланирован на первые четыре дня октября этого года. В нем себя проявят лучшие деятели в области современной культуры и спорта из России и стран ближнего зарубежья.

Сама премия была создана в 2017 году при поддержке Фонда Президентских грантов. Ее основная цель выявить лидеров и объединить современное общественное движение, направленное на поддержку ярких представителей творческих и спортивных культур, занимающихся популяризацией данных сфер среди детей, молодежи и взрослого работающего населения.