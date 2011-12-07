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11 татарстанцев вернулись домой с COVID-19

За неделю в республике зарегистрировано 11 завозных случаев.

На курортах во время отдыха 11 жителей Татарстана заразились новой коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» она отметила, что по четверо отдыхающих заразились COVID-19 в Сочи и в Крыму, двое – в Турции, а один оказался инфицирован в Анапе.

Прирост за последние сутки составил 29 новых случаев. Среди выздоровевших 5 258 пациентов. С подтверждённым коронавирусом погибли 59 человек. 

КВ
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